Burgerpanel denkt mee over invulling panden Markt en Schattelijn

GEERTRUIDENBERG - Verkoop of verhuur? Belangrijk is vooral de vraag wát geïnteresseerden willen doen met de rijksmonumentale panden op de Markt. Een burgerpanel gaat meedenken over de nieuwe invulling van De Schattelijn en Markt 32 t/m 38 in Geertruidenberg.

Dat burgerpanel is in oprichting, bevestigt wethouder Mike Hofkens. ,,Het is een voorwaarde die al in 2015 door de gemeenteraad is gesteld en die wij hebben overgenomen. Deze week worden de panden daadwerkelijk in de markt gezet. Burgers gaan meepraten over de binnengekomen plannen.”

Vijf leden

De gemeente doet een oproep in de huis-aan-huis-bladen en sociale media. Gedacht wordt aan panel van vijf leden. ,,Ze moeten in ieder geval affiniteit hebben met toerisme, recreatie en cultuur", stelt Hofkens, ,,en in het bijzonder met de oude kern van Geertruidenberg". De verkoop of verhuur bij openbare inschrijving is in handen van Van der Sanden van Opstal bedrijfsmakelaars.

Volledig scherm Cultureel centrum de Schattelijn bestond oorspronkelijk uit drie verschillende panden © Pix4Profs/Jan Stads

Aan het afstoten van haar monumentale vastgoed is een lange discussie in de politiek vooraf gegaan. Geertruidenberg is gehecht aan haar monumentale panden, maar de hoge kostenpost van met name theater de Schattelijn drukt zwaar op de begroting. Dat De Schattelijn per se een theater moet blijven, is uiteindelijk weggestemd.

Theater

De gemeente verwacht wel dat de nieuwe exploitant de gesprekken gaat voeren over verplaatsing van het theater naar elders in het stadje. ,,Wij gaan het theater niet zelf uitplaatsen”, aldus wethouder Mike Hofkens.

Quote Wij gaan het theater niet zelf uitplaat­sen Mike Hofkens, wethouder Geertruidenberg

Het pand van De Schattelijn kent een rijke historie. Het bestond oorspronkelijk uit drie verschillende panden; in de 18e eeuw allemaal bierbrouwerijen. In het verleden is het onder andere in gebruik geweest als Militair Hospitaal, kazerne, jeugdherberg, belastingkantoor en tot 1963 als Ambachtsschool.

Stadhuis

De panden Markt 32 t/m 38 dateren uit respectievelijk de 16e en 17e eeuw. Markt 32-34 deed tot 31 december 1996 dienst als stadhuis van de gemeente Geertruidenberg, later als hoofdkantoor van de woningcorporatie WSG. Een meerderheid van de raad geeft voorkeur aan kostendekkende verhuur van die panden.

Geïnteresseerden kunnen voor 12 maart 2021 hun plan indienen. Het burgerpanel maakt een selectie. Vervolgens kiest de gemeenteraad het uit te voeren plan.