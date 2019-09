Burgerinitiatief: inwoners Geertruidenberg willen zelf hun wijk verduurzamen

Zijn eigen huis aan de Graaf Floris V-straat is al verduurzaamd en ook de ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie houdt hij nauwlettend in de gaten. ,,Ik weet dat het fout gaat in de wereld, daarom wil ik op klein niveau iets betekenen”, vertelt Wout van Boesschoten. Bovendien heeft hij daar sinds zijn pensioen genoeg tijd voor, net als buurtbewoners Frans Peters en Kees Avontuur.

Buurkracht

Maar alle 325 huishoudens in de wijk bereiken, blijkt nog een uitdaging. ,,Het is een project wat over tien jaar zullen moeten uitsmeren”, zegt Van Boesschoten. De energietransitie kost ook mentaal tijd. Begrijpelijk, vinden ze: ,,Er is vaak nog veel onduidelijkheid over de ontwikkelingen en oudere mensen in de wijk vragen zich af hoe rendabel het nog voor hen is. Daarin willen wij helpen, zodat iedereen mee kan doen.”