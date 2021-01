Burgerinitiatief D66 sympathiek maar onnodig ingewikkeld vindt politiek Gilze en Rijen

Ik kocht een pup in coronatijd, maar is er nog wel plaats bij de puppycur­sus?

16:16 HUIJBERGEN/OOSTERHOUT - ,,Sorry mevrouw, er is geen plek. We zitten tot eind januari vol”, zegt de mevrouw van de hondenschool aan de andere kant van de lijn. Dat is nog drie maanden, help! Het is eind oktober als ik haar bel en onze pup komt dat weekend.