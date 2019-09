Burgemeester wil ‘zero tolerance signaal’ afgeven en sluit per direct pand in Oosterhout na drugsvondst

interview Jan Luteijn neemt afscheid van Geertrui­den­berg: ‘Feesten zit hier in de genen’

9:30 RAAMSDONK - De toonhoogte mag best wat lager. En let op je woordkeus, was het advies van Jan Luteijn tijdens een avondje ‘spiegelen’ bij een open haardvuur met de gemeenteraad van Geertruidenberg. Of de observaties van Luteijn na zijn jaar als waarnemend burgemeester zijn binnengekomen?