Burgemeester: vuurwerkverbod Geertruidenberg komt er zeker

Vorige week diende Mirjam de Groot van Morgen! een motie in voor zo'n verbod bij verzorgings- en verpleeghuizen. Zij kreeg daarvoor grote steun van de gemeenteraad. Luteijn beloofde zijn best te doen. Gisteren kon hij melden dat dat er inderdaad komt. ,,Maar of het gaat om drie of om acht plaatsen, dat kan ik nu nog niet zeggen. Volgende week worden de locaties bekend.”

In Drimmelen worden ook dierenpensions en tankstations in het vuurwerkverbod opgenomen. Luteijn: ,,We zijn er nog niet uit welke locaties van toepassing zijn. Ik weet ook niet of er zoveel behoefte is aan uitbreiding van de al genoemde plekken.”

Cirkel

Voor zo'n verbod wil de gemeente gebruik maken van een ‘aanwijzingsbesluit’. Handhaving ervan is dan wel noodzakelijk. Luteijn daarover: ,,Zaak is om ervoor te zorgen dat zo'n verbod ook uitgevoerd wordt. Daarover moet ik nog gesprekken voeren.”