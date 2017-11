Burgemeester Stefan Huisman over brand Kanonnierstraat Oosterhout: 'Het verrast me ontzettend'

OOSTERHOUT - De man die donderdag brand stichtte in zijn woning aan de Kanonnierstraat in Oosterhout, werd nauw in de gaten gehouden door politie en gemeente. Burgemeester Stefan Huisman vertelt dat er 'zeer intensief' contact was met de Oosterhouter.

Huisman: ,,Wij kennen de betrokkenen al jaren. De ene keer is hij een tijdje in beeld, dan is het weer even rustig. Het is geen vervelende man, hij is alleen niet stabiel. Sinds een aantal maanden bezoeken wij meneer vaker, nadat er een aantal overlastsituaties zijn geweest. We waren zelfs de dag voor de brand nog bij meneer. Die gesprekken verliepen goed, het ging naar onze mening ook steeds beter met hem. Hij had inmiddels zelfs toegezegd mee te willen werken aan een oplossing. Vandaar dat deze brand mij nu ontzettend verrast.''

Over de reacties uit de buurt, dat er niets zou zijn gedaan aan de situatie, zegt hij: ,,Er is van alles gebeurd. Vanuit de gemeente, maar ook de politie. Als de wijkagent voor de deur stond, had dat dus niet altijd met een incident te maken. Alleen roepen wij niet rond dat we met de situatie bezig zijn. We hebben immers te maken met de privacy van deze meneer.''

Alleen, benadrukt hij, de gemeente kan slechts beperkt ingrijpen. ,,We kunnen iemand niet zomaar uit huis zetten. We proberen daarom met ondersteuning en zorg een situatie op te lossen. Dat soort trajecten kosten echter tijd.''