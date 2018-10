Burgemeester Starmans: ‘Geen fouten bij het verlenen van vergunning aan Tuf Recycling’

Weigeringsgronden

Starmans zei wel begrip te hebben voor de beeldvorming onder de lokale bevolking dat het gemeentebestuur eerder had kunnen ingrijpen. De problemen bij het bedrijf, dat gevestigd is aan de Vierbundersweg en de Schacht, zijn volgens haar evident. Het is volgens Starmans begrijpelijk dat de media op de kwestie zijn gedoken. Er is meer aandacht nodig voor het probleem van de falende verwerking van de kunstgrasmatten, dat in Dongen tot Alpenhoogte is uitgegroeid. Op 11 oktober brak er zelfs brand uit in de bedrijfshal wat leidde tot een enorme rookontwikkeling.