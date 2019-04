Burgemeester sluit twee drugspanden in Dongen

ProRail: beperk bouwen langs spoor in Brabant

16:01 BREDA - Voorkomen is beter dan genezen. Daarom vraagt ProRail aan de provincie en de gemeenten in Brabant om bij het maken van bouwplannen meer ruimte vrij te houden langs het spoor. En als het toch niet anders kan, investeer dan in trillingswerende wanden of in aanpassingen in de fundering van nieuwe woningen.