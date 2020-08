Burgemeester sluit drugspand in Raamsdonksveer

Jeffrey Aerts blijft ondanks onvrede over wegsturen Albert Smit bij Keerpunt '74

20 augustus RAAMSDONKSVEER - Hij was 'zeer gepikeerd’ over het besluit om Albert Smit uit de partij te zetten, maar toch blijft hij raadslid voor Keerpunt '74 in Geertruidenberg. Jeffrey Aerts heeft in zijn vakantie de knoop doorgehakt.