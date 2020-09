Burgemeester roept partijen Geertruidenberg bij elkaar

Een andere plek voor De Boodschap in Rijen? Dat ziet eigenlijk niemand zitten

10:50 RIJEN - Een plan uit de koker van de PvdA-fractie om te onderzoeken of cultureel centrum De Boodschap kan worden verplaatst naar het centrumdeel Oost in Rijen is afgeschoten. De rest van de gemeenteraad in Gilze en Rijen voelde er niets voor.