Burgemeester Oosterhout over vertrek raadslid: 'Wijs en terecht besluit'

OOSTERHOUT - ,,Dat hij zijn zetel ter beschikking stelt, is een wijs en terecht besluit’’, zegt de Oosterhoutse burgemeester Marcel Fränzel over gemeenteraadslid Ad Jespers. Jespers maakte gisteren bekend zijn raadswerk neer te leggen. Hij is bij zijn werk op non-actief gezet , omdat hij adreslijsten voor eigen politiek gewin heeft gebruikt.

Fränzel: ,,Ik heb tijdens de verkiezingen geen signalen hierover ontvangen. Waren die mij wel ter ore gekomen, dan had ik - als hoofd verantwoordelijke voor de verkiezingen - Jespers daar zeker op aangesproken en gevraagd dit te herstellen.’’

Zetel afnemen

Fränzel heeft, nadat hij vorige week is ingelicht over de actie, geen contact met Jespers gehad. ,,Wel met de griffier en Gemeentebelangen-lijsttrekker Marian Witte. Zij hebben mij geconsulteerd. Het is uiteindelijk aan de heer Jespers om een wijs besluit te nemen.’’



Een burgemeester kan geen zetel afnemen, legt hij uit. ,,Die bevoegdheid heb ik niet.’’ Over zijn advies, wijdt Fränzel niet uit. Hij zegt wel: ,, Als de heer Jespers andere conclusies had getrokken, dan had ik nu misschien ook andere opmerkingen over zijn besluit gemaakt.’’

Geen maatregelen

De burgemeester ziet geen reden om nog een onderzoek in te stellen naar de verkiezingen of naar de partij Gemeentebelangen. ,,Dat dit een manier van stemmen werven is die niet kan, daar zijn we het snel over eens. Maar dit doet verder niets af aan de uitslag of aan de verkiezingen. Verder zijn er ook geen onregelmatigheden geconstateerd.’’