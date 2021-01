Burgemeester Oosterhout kondigt noodverordening af: ‘Van andermans eigendommen blijf je af!’

Via een bericht op Facebook reageert burgemeester Mark Buijs op de ongeregeldheden in Oosterhout op maandagavond. ,,Met pijn in mijn hart zie ik dat een klein deel van de Oosterhouters het nodig vindt om de avondklok als excuus te gebruiken om stennis te schoppen. Dat kan en mag niet. Van andermans eigendommen blijf je af!”



Om ondernemers en inwoners te beschermen die het volgens hem ‘zwaar genoeg hebben in deze tijd’ heeft hij een noodverordening afgekondigd. ,,Daarmee heeft de politie meer bevoegdheden om in te grijpen.” Ook doet de burgemeester een oproep aan ouders. ,,Let op je kinderen en houd ze thuis tijdens de avondklok. Gaan ze toch de straat op? Dan riskeren ze een boete van 2.500 euro.”



De burgervader spreekt ook zijn lof uit voor inwoners die zich wel aan de regels houden. ,,Ik ben blij te zien dat het overgrote deel van de inwoners zijn best blijft doen. Alleen samen krijgen we meer voor elkaar. We willen niet alleen rellen voorkomen, maar ook het coronavirus beheersen. We willen namelijk met zijn allen zo snel mogelijk van de maatregelen af.”