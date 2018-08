Burgemeester: Maarten van der Weijden krijgt ook huldiging in Waspik

,,55 uur in het water. Bijna alle elf steden aangedaan. Een - letterlijk - ongelofelijke prestatie." Aldus de burgemeester van Waalwijk, die zo trots is op zijn inwoner, dat hij persoonlijk bij hem peilde of hij ook in zijn gemeente een huldiging zou willen.

Huldiging in Waspik

,,Ik polste je even over een huldiging in je eigen gemeente", laat Kleijngeld weten over zijn gesprek met Van der Weijden. 'Dat lijkt me leuk', antwoordde hij. ,,Dan gaan we dat zeker doen, want de hele gemeente is zo trots als een Pauw met zo'n inwoner."