Burgemeester Jan Boelhouwer volgt zichzelf op als waarnemer in Gilze en Rijen

Intercity gaat weer met volle vaart langs Rijen en Dorst: trillingen niet afgenomen door lagere snelheid

12:54 OISTERWIJK - De NS laat zijn intercity's tussen Breda en Boxtel binnenkort weer op de normale snelheid rijden. Uit een proef is gebleken dat het minderen van vaart niet leidt tot een afname van trillingen door het spoor. Vooral in Oisterwijk, Rijen en Dorst klagen aanwonenden daar steen en been over.