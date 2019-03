Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen stopt april 2020

Overdracht

Het bezoek van de CvdK begon woensdagochtend in De Molenwiek in Molenschot. Daar sprak hij de raadsleden over onder meer de aanleg van twee tunnels, de samenwerking in ABG (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) en de opvolging van de burgemeester. ,,In september zal ik de raad informeren hoe de procedure naar de nieuwe burgemeester verloopt. Het wordt een rechtstreekse overdracht, een vervanger is niet nodig’’, aldus Van de Donk.