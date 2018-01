Burgemeester Huisman van Oosterhout vertrekt na wangedrag op personeelsborrel

OOSTERHOUT - Stefan Huisman zal zich zijn verjaardag – hij wordt zaterdag 59 – anders hebben voorgesteld. Vrijdagavond maakte hij plots bekend per direct te vertrekken als burgemeester van Oosterhout. En niet geheel uit vrije wil: er is over hem geklaagd en hij zag geen andere oplossing dan zelf zijn biezen te pakken.

Wat er precies is gebeurd op de borrel voor het personeel van de gemeente Oosterhout is nu nog niet duidelijk. Maar Huisman geeft toe dat hij bij die gelegenheid, ergens in december, te veel had gedronken. Hij had nog piketdienst ook, en was dus onder invloed van alcohol zelf verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente.

'Grensoverschrijdend gedrag'

Toch lijkt niet die dienst, maar het gedrag van de dronken burgemeester op die avond tot zijn ontslag te hebben geleid. Aanwezigen hadden kennelijk last van hem: ze legden een paar weken later verklaringen af, waarin het gaat over ‘grensoverschrijdend gedrag’. Er waren mensen die zich zelfs ‘beschadigd’ voelden.

Onder druk gezet of niet, Huisman concludeerde blijkbaar dat opstappen zijn enige optie was.

Zwijgen

De gemeenteraad van Oosterhout werd vrijdagavond op het provinciehuis in Den Bosch van dat besluit in kennis gesteld. Of Huisman daarbij zelf aanwezig was, is niet bekend: de raadsleden zeggen te hebben afgesproken daarover te zwijgen. Zelf wilde Huisman vrijdagavond ook niet reageren.

Gemeentewoordvoerder Frank Lambregts verwijst naar het bericht dat namens Huisman zelf, de gemeente Oosterhout en de provincie Noord-Brabant was uitgegaan.

Locoburgemeester

Marian Witte, wethouder namens Gemeentebelangen Oosterhout, bevestigt dat zij als eerste locoburgemeester­­­ voorlopig de taken­­ van Huisman waarneemt. Ze zegt ‘niets te hebben toe te voegen aan het statement dat is verspreid’. ,,Ik respecteer het besluit van Stefan Huisman.''

Fractievoorzitter Walther Hoosemans van dezelfde lokale partij voert als plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter het woord namens alle politieke partijen in die raad. ,,We hebben het nieuws net zelf vernomen’’, zei hij gisteravond. ,,Daarom heb ik hier nu niets aan toe te voegen.’’

Oosterhout had een lange tra­ditie van PvdA-burgemeesters (vanaf 1976), toen VVD’er Helmi Huijbregts in 2001 aan het roer kwam te staan.

Ervaring

Toen ze in 2009 vertrok, nam haar partijgenoot Huisman het van haar over. De liberaal had ervaring opgedaan­­ in het ambt: hij was al burgemeester van het Limburgse Kessel geweest (1997-2001) en later van de wat grotere, Brabantse gemeente Hilvarenbeek (2001-2009). Daarvóór was hij al gemeenteraadslid geweest in Utrecht.