Burgemeester Geertruidenberg: ‘Wens iedereen die dit gezin plots moet missen veel sterkte toe’

Een 33-jarige automobilist uit Zevenbergschen Hoek werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij onder invloed van alcohol en drugs. In hoeverre hij een rol heeft gespeeld bij de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.

Marian Witte, burgemeester in de gemeente Geertruidenberg, zegt in een verklaring: ,,Wij zijn geschokt en verdrietig. We wensen hun naasten, familie, collega's, klasgenoten en iedereen dit gezin plots moet missen heel veel sterkte en kracht toe.”