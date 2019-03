Burgemeester Geertruidenberg: 31 kandidaten

Voorzitter Albert Smit van de vertrouwenscommissie, die over de benoeming van de nieuwe burgemeester gaat, is blij verrast over het grote aantal gegadigden. ,,Als je je bedenkt dat er voor de burgemeesterspost van Oosterhout twintig kandidaten waren en voor de gemeente Zundert slechts tien... Ja, dan ben ik heel blij. We hebben straks wat te kiezen’’, zegt hij.

Overheidssector

Volgens de gemeente Geertruidenberg zijn dertig kandidaten afkomstig uit het openbaar bestuur cq de overheidssector. Een onbekend aantal van hen heeft ervaring opgedaan als burgemeester en/of wethouder. Slechts één kandidaat is afkomstig uit de particuliere sector.

Smit denkt dat het hoge aantal reacties op de vacature vooral te danken is aan het speciale karakter van de gemeente Geertruidenberg. ,,Het is een betrekkelijk kleine gemeente die voor complexe vraagstukken staat. Denk maar aan het verkeersknooppunt Hooipolder of de kwestie rond de omstreden jachthaven Hermenzeil bij Raamsdonk. Het is een hele uitdaging om in Geertruidenberg aan de slag te gaan als burgemeester. Ik zie Geertruidenberg als de ideale opstapgemeente om het vak van burgemeester te leren.’’

Vrouwen

Het maakt Smit persoonlijk niets uit of de burgemeester een man of vrouw is. Er hebben zich voor Geertruidenberg een bovengemiddeld aantal vrouwen gemeld. ,,Het gaat mij om de kwaliteit van de kandidaten. Daar moeten de kandidaten wat mij betreft op beoordeeld worden.’’

Oud-burgemeester Willemijn van Hees (VVD) vertrok het afgelopen najaar naar de gemeente Heusden om burgemeester te worden. Jan Luteijn (SGP) is momenteel waarnemend burgemeester in Geertruidenberg. Eerder was hij burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Cromstrijen.