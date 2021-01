Burgemeester draait ouderenverbod op stembureaus terug: ‘Adviseer goed na te denken over gezondheidsrisico’s’

Han van der Hart uit Rijen klaagde eind december in deze krant dat hij als 73-jarige voor het eerst in twaalf jaar was uitgesloten om het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart in station Gilze-Rijen mede te bemensen. Dit algemene besluit nam het college, omdat ze het risico voor 70-plussers te groot vinden in verband met corona. Ook de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau namen dit besluit over.