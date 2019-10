Burgemeester Dongen mist cruciale rechtszaak drugspandsluiting

‘Want we hadden best nog wel een aantal vragen voor de burgemeester,’ zei rechter en staatsraad Dick Slump tijdens de rechtszaak in Den Haag. Bij navraag door het hoogste bestuursrechtscollege bleek dat de gemeente Dongen de uitnodiging voor de rechtszaak had gemist. ‘Als uit onderzoek blijkt dat dat onze fout is, doen we de rechtszaak over, anders doen we gewoon uitspraak,’ aldus staatsraad Slump. De 49-jarige Dongenaar, die een zeventigtal hennepplanten kweekte in een schuur nabij de woning van zijn ex en twee kinderen, was wel bij de zitting aanwezig. Hij hoopt dat de Raad van State een eerdere spoeduitspraak van eind juli over dezelfde zaak in zijn geheel overneemt. Eind juli stak de Raad een stokje voor de tijdelijke sluiting van de woning van de ex en twee kinderen. Toen vond de Raad onmiddellijke sluiting van de woning voor drie maanden te ingrijpend voor de moeder en twee kinderen, waarvan één minderjarig.