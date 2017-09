Burgemeester Dongen geeft gevonden kruisbeeld terug aan kerkbestuur Hoogerheide

Het kruisbeeld werd maandag 4 september aangetroffen in een sloot aan de Voldersweg in Dongen. Na oproepen in BN DeStem en op de Facebookpagina van de gemeente Dongen heeft kerkbestuur Hoogerheide zich gemeld. Het betekent voor hun parochie veel want het beeld is de laatste groet voor een familie bij een begrafenis.

Corpus

Koperdieven sloegen in augustus hun slag bij de rooms-katholieke kerk en de begraafplaats in Hoogerheide. Behalve het houten kruis met bronzen corpus namen ze vijf koperen regenpijpen mee. Over dat laatst zit Van der Weijst niet zo in. ,,Die konden we wel vervangen, maar het corpus is voor ons een emotionele klap. We hebben meteen aangifte van diefstal gedaan.''