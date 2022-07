Burgemeester Buijs over opvang jonge vluchtelingen: ‘Als er problemen zijn direct bespreken’

Einde aan rotte plek in hartje Oosterhout: bouw appartemen­ten begint op terrein Ligtvoetga­ra­ge

OOSTERHOUT - Hoe lang heeft het Ligtvoet-terrein aan de Keiweg in Oosterhout braak gelegen? Twintig jaar? Vijfentwintig? Hoe dan ook, er is eindelijk beweging. De bouw van 22 appartementen in de sociale huursector is begonnen.

15 juli