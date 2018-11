Burgemeester Buijs klaar voor nieuwe klus in Oosterhout na mooi afscheid in Boxtel: ‘Mark durft zijn nek uit te steken’

Marcel Fränzel na klus in Oosterhout waarnemend burgemees­ter van nieuw Altena

27 november OOSTERHOUT/ALTENA - Marcel Fränzel (58) kan snel weer aan de bak als zijn klus in Oosterhout is afgerond. De D66’er is momenteel waarnemend burgemeester, en gaat vanaf 1 januari diezelfde functie bekleden in de nieuwe gemeente Altena.