Burgemeester Boelhouwer werd bedreigd door criminelen: ‘Drugsgeld levert enorm rendement op’

Steun voor soepactie in Oosterhout: ‘Dankzij de donaties kunnen we nóg meer maken’

20 maart OOSTERHOUT – Negentig liter soep is momenteel in de maak. Soraya van der Sloot, vriendin Annemieke Miltenburg en dochter Kaylee Miltenburg zijn aan het kokkerellen in Oosterhout. Doel is om zaterdag gratis soep uit te delen aan mensen die het goed kunnen gebruiken. ‘Veel ouderen hebben gereageerd op onze oproep’