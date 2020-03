Burgemeester Boelhouwer waarschuwt voor bezuiniging op Veiligheidsregio: ‘Het is het op een na zwaarste crisisniveau’

In de veiligheidsregio werken onder meer gemeenten, brandweer, politie en ambulancepersoneel samen om crises te bestrijden. ,,We moeten op dit moment alle zeilen bijzetten om het beheersbaar te houden. De Veiligheidsregio speelt daarbij een belangrijke rol. Het is onvoorstelbaar wat er nu gebeurt en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Aan alle kanten wordt extra personeel bijgezet en het aantal overuren groeit snel", aldus Boelhouwer.

Grip 4

De burgemeester wijst erop dat voor de veiligheidsregio nu al Grip 4 geldt. Dat wil zeggen dat de crisis rond corona nu 'Gemeentegrensoverschrijdend’ is en dat er sprake is van 'en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken'. ,,Het is het op een na zwaarste crisisniveau. En dat is niet gratis, daar komt veel geld bij kijken."

Bezuinigingsvoorstel

De burgervader kwam met zijn mededeling naar aanleiding van een bezuinigingsvoorstel voor de veiligheidsregio dat bij de commissie Samenleving op tafel ligt. Door efficiënter te werken is het mogelijk 2,5 procent van de kosten te besparen. Scenario's worden uitgewerkt waarbij een bezuiniging van 5, 10 of zelfs 15 procent mogelijk is. Al gaan die wel ten koste van de inzet op straat.

Boelhouwer verwacht dat van al die plannen weinig terecht komt. ,,We zitten inmiddels in een totaal andere werkelijkheid. Het zou me niets verbazen als er van die bezuiniging van 2,5 procent helemaal niets terecht komt.”

Dagkoersen

Boelhouwer had ook een geruststellende mededeling. Tot nu toe is nog niemand in de gemeente Gilze en Rijen besmet met het virus. Al zie hij te verwachten dat dit waarschijnlijk een kwestie van tijd is. ,,Wat mij betreft zijn dit dagkoersen. Het kan morgen al heel anders zijn.”