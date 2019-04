Burenruzie loopt uit de hand in Made: agent tegen hek geduwd, drie aanhoudingen

Oosteind gaat voor woningen bij OVV‘67

6:52 OOSTEIND - De Vereniging Belangen Oosteind en de Werkgroep Dorpshart vragen van de gemeente Oosterhout een principebesluit over woningbouw op het veld van OVV‘67. Dat is een van de uitkomsten van de informatiebijeenkomst die beide partijen hielden begin deze week. Ze hopen dat B en W voor de zomer een beslissing nemen en dat er meer duidelijkheid komt over het tijdspad.