Burendag Oosterhout: De Kippiepan staat klaar in de Schoener

OOSTERHOUT - Burendag 2020 in Oosterhout. De combinatie met corona zorgt voor een uitgedunde versie, niet alle aangekondigde bijeenkomsten gingen door. Op de site Burendag.nl kon je per plaats kijken waar er wat te doen was. In Oosterhout hadden zich zes straten of pleinen aangemeld, zo leert de site.

Op naar de Van Borsselestraat, waar een straatbarbecue gepland staat. Daar aangekomen: niets te zien, te horen of te ruiken. Even bij een van de woningen aanbellen voor opheldering dan maar. "Nee helaas, die barbecue hebben we afgelast. Corona, snap je", zegt de bewoonster vriendelijk. Ook op het kaartje: de Gebint, in nieuwbouwwijk Contreie. Daar kunnen ze wel een burendag gebruiken, met al die nieuwe bewoners. Ook daar: niets te zien.

In de Schoener willen ze van geen afzeggen weten. Twee partytenten aan elkaar, die plaats bieden aan zo'n 15 bewoners van het hofje. Motor achter deze editie van de Burendag is Lisanne Govaerts, 30, die sowieso al een verbindende factor in de Schoener is. "De straat is uit 1992", zegt een van de medebewoners, "en Lisanne heeft op al onze kinderen gepast." Nu zet ze alles klaar voor de digitale Pubquiz die de Burendag heeft opgezet. In de tent hangen twee sliertjes met het officiële logo van de Burendag 2020, op de tafels staan de bijbehorende koffiebekertjes.

350 euro

"We kregen 350 euro van de organisatie. Daarvoor moesten we uiteraard wel een project aandragen", aldus Govaerts. "Dat project is meer beplanting in de straat, waarover we met de gemeente in overleg zijn. Van de bijdrage mochten we de tenten huren, eten en drinken zijn voor eigen rekening. Dus er gaat straks een leuk bedrag naar de planten." Achter de tent staat de Kippiepan al klaar, nu zitten de Schoenerbewoners nog aan de koffie. De sfeer is uitgelaten, het blijkt een straat waarin de bewoners al prima met elkaar omgaan. "We organiseren ieder jaar wel iets, zoals een straatbarbecue", bevestigt Peter Tukker. Volgens de bewoner van het eerste uur doen ze ook met oud en nieuw dingen gezamenlijk. "Dus op zich kunnen we het ook zonder de Burendag, al is dit wel een leuk initiatief." "Ik dacht het een gewone buurtborrel was", zegt Paula van Bijsterveld. "Ik had het pas in de gaten toen de tenten vanochtend werden opgebouwd. Dus ik had helemaal geen weet van iets als een Burendag. Ook op de buurtapp zag ik er niets van voorbij komen." Wat maakt het uit, een leuk feestje heeft geen reden nodig.

Govaerts is niet verbaasd over de goede opkomst: "Twee mensen zijn op vakantie, een iemand komt niet vanwege de vrees voor corona. Begrijpelijk. Maar de rest is er. Volgens mij is dit de tweede keer dat we aan de Burendag meedoen. Maar zoals gezegd, we doen ieder jaar wel iets samen. Meestal een barbecue, nu hebben we een Kippiepan."