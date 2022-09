Burendag bij azc Gilze met hoog bezoek

Antiek theehuisje in Floralia Park in Oosterhout per direct gesloten: ‘harde beslissing, maar het moet’

OOSTERHOUT - Het theehuis in Floralia Park in Oosterhout is per direct gesloten. Het tot op heden door vrijwilligers onderhouden bouwwerkje voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Een professioneel bedrijf gaat een renovatieplan opstellen.

23 september