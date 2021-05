Bungalowbewoner Bergvliet moet aarden wal voor zijn neus dulden

Welke Drimmele­naar wil een appelboom, wilg, notenboom of winterlin­de met korting?

12 mei MADE - Of het nou in de openbare ruimte is of in de eigen tuin: in de gemeente Drimmelen mogen er nog best wat bomen bij. Met de actie ‘Boom zoekt grond’ kunnen inwoners tot 1 juli locaties aanwijzen waar ze graag meer van dit type groen willen zien.