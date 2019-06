Buitenbaden Warande vandaag dicht vanwege technische storing

OOSTERHOUT - De buitenbaden van De Warande zijn vandaag gesloten. Reden is een technische storing, zo laat het Oosterhoutse zwembad via Facebook weten.

,,Veiligheid staat bij ons voorop“, zegt locatiebeheerder Jan Oomen. ,,Je wilt een bepaalde samenstelling van je water hebben en deze is nu kritisch. Dit water is voor onze gasten niet goed. Daarom hebben we besloten om de stekker eruit te trekken.”

Recreatieoord De Warande is volop bezig om het probleem te verhelpen. ,,We verwachten dat dit pas rond 20.00 uur zal zijn en gaan morgen weer open.“

Woensdagmiddag zijn veel kinderen vrij. ,,Het is een geluk bij een ongeluk dat de warmte wat minder is dan dinsdag, dan was het een heel dilemma geweest.“