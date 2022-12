Bryan (30) is niet meer eenzaam, dankzij Brabant Maatjes: ‘Ik was hele dagen alleen aan het gamen’

Geen nieuwe logistieke dozen op Everden­berg en Vijf Eiken in Oosterhout: ‘Te grote belasting op wegennet’

OOSTERHOUT - Nieuwe logistieke bedrijven die zich in Oosterhout willen vestigen, kunnen dat in de toekomst alleen op Weststad of Everdenberg-Oost doen. Bedrijventerreinen Everdenberg en Vijf Eiken zijn niet langer beschikbaar voor logistiek groter dan 3 hectare.

