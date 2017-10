Brutale poging tot inbraak in Oosterhout, jonge daders trappen deur in

Oproep Deel uw herinneringen aan discotheek De IJzeren Pot in Hooge Zwaluwe

9:23 HOOGE ZWALUWE - Discotheek De IJzeren Pot aan de Raadhuisstraat in Hooge Zwaluwe was jarenlang dé uitgaansplek van jongeren in de gemeente Drimmelen en omstreken.