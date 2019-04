‘Brutale inbrekers’ die met kerst seniorenflats overvielen in Dongen zijn nog spoorloos, politie geeft beelden vrij

Zonnebloem-vrijwilli­gers en 'gasten’: 'Ze is altijd supervro­lijk'

19:30 Eens in de twee, drie weken gaat Leny van Rijckevorsel (67) langs bij mevrouw Ermes (93). Dan kwebbelen ze zo twee uurtjes vol. Dat is geen eenrichtingsverkeer, er is echt interesse in elkaars leven.