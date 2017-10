Bruggen vertragen gronddeals rond A27

De A27 wordt over enkele jaren aangepakt, maar het rijk gaat ook de bruggen vervangen. Zoals de brug bij Raamsdonksveer (Keizersveer) en de Merwedebrug bij Gorinchem. Door de aanpak van de bruggen, is een pas op de plaats gemaakt in de onderhandelingen.

,,De gevolgen voor het wegontwerp strekken zich op sommige plaatsen uit in de richting van de eerstvolgende aansluitingen voor en na de bruggen'', legt projectmanager Marc Lentjes uit. Zijn collega René den Boer: ,,Een nieuwe brug bij Keizersveer werkt bijvoorbeeld in het ontwerp door tot aan knooppunt Hooipolder.''

Onderhandelingen

Pas als de veranderingen duidelijk zijn, gaan de grondaankopers van Rijkswaterstaat weer op pad. ,,Op delen waar geen wijzigingen zijn, gaan de onderhandelingen zoveel mogelijk door.''

De A27 wordt van knooppunt Hooipolder tot Houten verbreed: van twee naar drie rijstroken, waarvan een spitsstrook. Ook komt er bij Hooipolder een verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Gorinchem. Het definitieve besluit over dit plan wordt in 2018 genomen, start van het project is in 2021.

Verkeershinder

Rijkswaterstaat heeft al nagedacht hoe tijdens de werkzaamheden de verkeershinder beperkt kan worden. Volgens adviseur Michael Blatter is het mogelijk dat de rijstroken tijdelijk worden versmald en dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 90 kilometer.

,,Op de punten waar het nu al druk is, zal het door de werkzaamheden nog drukker worden. En waar de werkzaamheden clusteren, leiden ze tot extra reistijd. Dit is het geval rond Gorinchem en Raamsdonksveer, waar we te maken hebben met bruggen die vervangen moeten worden in combinatie met een aantal op- en afritten in de buurt.''

Aannemer

De nieuwe bruggen moeten de komende honderd jaar meekunnen. Rijkswaterstaat geeft de aannemer deels de vrije hand in de keuze van het materiaal.