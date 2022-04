Bruggen Oosterhout blijven als vanouds opengaan voor schepen: ‘Vlotte afwikkeling scheepvaart heeft prioriteit’

Het gaat over enkele bruggen dan wel sluizen in het westen van de stad. Zoals bij de Lage Molenpolderweg en de Wilhelminalaan. Deze staan op bepaalde tijden open, waardoor het verkeer in het westen van de stad moet wachten en vastloopt. De gemeente heeft overleg gehad met Rijkswaterstaat, beheerder van de bruggen. ,,Dit vanwege de hinder die fietsers en autoverkeer ondervinden en vanwege zorgen die er zijn bij inwoners over de bereikbaarheid voor hulpdiensten.”