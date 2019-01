Brouwerij Opener in Dongen wordt trouwlocatie

Al sinds 2012 brouwt Frank Wouters (38) bier op het boerenterrein van zijn schoonvader aan het Veepad in Dongen. ,,Eerst nog kleinschalig, maar het is langzaam aan uit de hand gelopen. Sinds 2017 zijn we groter geworden en zijn we een echte brouwerij’’, zegt hij aan tafel in zijn brouwerij.

Aanbod

Je zou kunnen zeggen dat er een wildgroei is aan kleine bierbrouwerijtjes, maar de groei is vooral te danken aan de populariteit van het ambachtelijk gebrouwen bier. En die blijft maar groeien. Wouters: ,,Er zijn nu 564 brouwerijen in Nederland, de grote jongens meegerekend. Maar de vraag naar speciale bieren is nog altijd groter dan het aanbod.’’

Brouwerij De Opener heeft zijn plek gevonden op het platteland. Daar heeft Wouters dan ook de ruimte om extra voorzieningen te scheppen om de locatie daarmee in de kijker te spelen. ,,We willen niet alleen maar bier brouwen en verkopen, maar de mensen ook wat leren. Of ze iets laten beleven. Zo hadden we laatst op het terrein de houthak-kampioenschappen. En we hebben een BMX-baan (crossfietsen, red.) aangelegd.’’

Ambtenaar

En dan wordt De Brouwerij dus ook nog eens een officiële trouwlocatie in de gemeente Dongen. De zesde. Het gemeentehuis, de oude kerk, boerderij de Vlaamsche Spijcker, museum De Looierij en restaurant Sed in ’s Gravenmoer. Wouters: ,,We kregen veel aanvragen voor trouwerijen. Zo kwamen we op het idee om een verzoek voor de trouwstatus in te dienen. Bij een trouwfeest komt er een ambtenaar naar ons voor het officiële gedeelte.’’