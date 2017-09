Brons voor Geertruidenberg bij verkiezing groenste gemeente van Nederland

7,5

"De jury gaf ons een 7,5", reageert wethouder Kevin van Oort. "Ze loofden met name de cultuurhistorische waarde binnen onze gemeente. Ook waren er complimenten voor de burgerparticipatie in het Koningspark (Raamsdonksveer). Ze vinden dat we goed op de weg zijn, maar dat we net te vroeg hebben deelgenomen. Waarschijnlijk maken we over een paar jaar meer kans."