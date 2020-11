Bromtol: van bouwput naar turborotonde

Blijdschap bij De Bussel: 'We zijn er voor onze bezoekers'

18 november BERGEN OP ZOOM/OOSTERHOUT - Het duurde wat langer dan gepland, maar morgen kunnen bezoekers weer terecht bij het Markiezenhof in Bergen op Zoom. ,,We staan te springen de deuren te openen”, zegt woordvoerster Sophie De Ripainsel. Het museum is enkele maanden dicht geweest voor een verbouwing.