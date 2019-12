Bromtol Oosterhout wordt turbo of ovonde

Kunnen een vijftaks turborotonde of een ovonde bij de Bromtol in 2040 de verkeersdrukte aan? Dat is een van de vragen waarop de gemeenteraad van Oosterhout een antwoord wil. De komende weken worden de verschillende toekomstscenario's doorgerekend. Dees Melsen (VVD): ,,Als de turborotonde of de ovonde dertig jaar mee kunnen, dan is er geen verder onderzoek nodig. Maar als blijkt dat het verkeer over tien jaar alweer vastloopt, dan hebben wij liever een autotunnel. Ook al is dat duurder.”