Brommer gaat in vlammen op in 's Gravenmoer

D66 vindt vierde wethouder in Gilze en Rijen misplaatst, zeker vanwege tekorten

14:23 GILZE EN RIJEN - D66 in Gilze en Rijen is verbaasd dat de coalitie van Kern’75, Gemeentebelang en CDA het aantal wethouders wil uitbreiden van drie naar vier. ,,Die wens is volstrekt misplaatst”, aldus fractievoorzitter Frits van Vugt.