Broertjes Ansems uit Lage Zwaluwe willen samen naar de Oberliga: ‘IJshockeyen met je broer is het mooiste dat er is’

Nederland is binnen, nu moet de moeierboom Europa nog veroveren

11 december ETTEN-LEUR - Soms zoeken verschillende generaties elk hun eigen plekje onder haar takken en is de moeierboom een hangplek voor ouderen en jongeren tegelijk. Heel Etten-Leur vertelde of beleefde er verhalen. Juist daarom heeft de linde de titel Boom van het Jaar zo verdiend, vindt burgemeester Miranda de Vries. Nu de trofee voor de Nederlandse titel in haar gemeente is gearriveerd, gaat Etten-Leur proberen om de mooiste boom van het land ook in Europa onder de aandacht te brengen.