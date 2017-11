Broers De Wit uit Hank, 'Van een vrouw krijg je alleen maar gezeur'

ZO DOEN WIJ DATPiet en Nol de Wit uit Hank wonen samen in hun ouderlijk huis. Vroeger maakten de broers aan de lopende band ruzie, nu leven ze in harmonie. Zo goed en zo kwaad als dat gaat.

In de serie 'Zo doen wij dat', waarin lezers vertellen hoe je het een beetje leuk houd in de huiselijke omgeving.

Wie niet luisteren wil, moet voelen

Piet: ,,We zijn broers, maar we lijken totaal niet op elkaar. Jij bent druk en netjes, ik rustig en chaotisch. Lekker tegenovergesteld dus. In de loop der jaren hebben we een aantal huishoudelijke regels opgesteld waar we ons aan houden. Anders gaat het mis.''

Nol: ,,Eten doen we samen, maar we koken apart. Wat ik lekker vind, lust jij niet.''

Piet: ,,En andersom. Daarom haal ik mijn eigen boodschappen en jij die van jou. Om kleding geef ik helemaal niks. Als ik vrij ben loop ik het liefst in een korte broek. Weer of geen weer.''

Nol: ,,Ik ben erg zuinig op mijn kleren. Die was ik zelf, want jij gooit witte en bonte was gewoon bij elkaar. Jouw T-shirts zijn allemaal grauw. Zonde man.''

Nol: ,,Als we weggaan of naar bed, draaien we de voor- en tussendeur op slot, dat deed jij nooit.''

Piet: ,,Tot er vijf jaar geleden werd ingebroken.''

Nol: ,,Jouw pinpassen lagen open en bloot op tafel, die waren dus mooi weg. Wat mij betreft hadden de dieven je rekeningen mogen leegroven.''

Piet: ,,Ja, nou weet ik het wel. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.''

In elk huwelijk wordt ruziegemaakt

Nol: ,,Vroeger maakten we continu ruzie. Over de kleinste dingen. Stond ik uren met je te bekvechten, dodelijk vermoeiend.''

Piet: ,,Laat maar lullen, dacht ik dan. Gewoon negeren.''

Nol: ,,Als ik nu kwaad ben, draai ik me om. Of tel tot tien. Heel moeilijk, want ik ben recht voor z'n raap.''

Piet: ,,Soms kunnen we elkaar wel schieten. Niks mis mee, in een goed huwelijk wordt ook ruziegemaakt.''

Nol: ,,Als jij het gaspitje weer eens vergeet uit te draaien, ga ik uit mijn dak.''

Piet: ,,Ja, dat gebeurt weleens. Kan ik niks aan doen. Dat kwaaltje had mijn moeder ook. Komt goed, laat maar waaien.''

Nol: ,,Laat maar waaien?! Ik durf 's morgens geen sigaret meer aan te steken in de keuken. Als ik niet oplet ontploft de boel.''

Piet: ,,Jij bent pietje-precies, ik een sloddervos.''

Nol: ,,Ach ja, we kunnen niet met en ook niet zonder elkaar. Als iemand over jou loopt te zeiken, neem ik het voor je op. Niemand komt aan mijn broer.''

Volledig scherm Nol de Wit (59), magazijnbediende . Foto Jan Stads / Pix4Profs © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Liever met vrienden op stap dan met een vrouw voor de tv

Nol: ,,Onze broers en zus zijn alle vier getrouwd en hebben kinderen. Ik ben gek op mijn neefjes en nichtjes hoor, maar ik moet er echt niet aan denken om zelf kinderen te hebben.''

Piet: ,,Laat staan een vrouw. Daar krijg je alleen maar gezeur van. Ik zit liever met mijn vrienden aan de bar dan met een vrouw voor de televisie.''

Nol: ,,Ik heb een paar relaties gehad, maar langer dan een jaar hield ik het niet bij ze uit.''

Piet: ,,Wij gaan elk weekend op stap. Pilsje pakken, leuke mensen ontmoeten, iedereen vrolijk, beetje slap ouwehoeren, heerlijk. Ik ga op de fiets naar het café, jij crost in je auto naar allerlei concertjes.''

Nol: ,,Muziek is mijn uitlaatklep. Voor een optreden van een toffe band rijd ik zelfs naar Duitsland en België. Dan slaap ik in mijn auto, want ik ga natuurlijk niet zat achter het stuur zitten.''

Piet: ,,En als de kroeg sluit, gaan we gewoon thuis verder. Muziek aan, pilsje erbij, nog even een beetje nagenieten.''

Nol: ,,Tot twee jaar terug hadden we regelmatig tot diep in de nacht jongelui over de vloer. Wie mee wilde, was welkom. Hun ouders wisten dat ze bij ons zaten en vonden het prima. Die jongens gedroegen zich altijd keurig. Ons huis, onze regels. Ongevraagd bier uit onze koelkast pakken was bijvoorbeeld not done.''

Nol: ,,Tegenwoordig zien we ze een stuk minder, want ze hebben allemaal een vriendinnetje. Zo gaan die dingen.''

Geef zonder iets terug te verwachten

Piet: ,,Iedereen kent ons. Zes jaar geleden ben ik door het tv-programma 6Pack uitgeroepen tot de dorpsgek van Hank.''

Nol: ,,Omdat je vaak midden in de nacht tegen Maria staat te lullen. Met je zatte harses.''

Piet: ,,Moet jij zeggen. Dat doe jij ook.''

Nol: ,,Dat Mariabeeld staat bij het kerkhof waar onze ouders zijn begraven. Als ik een mooie avond heb gehad, ga ik langs om te vertellen wat ik allemaal heb beleefd.''

Piet: ,,Als we ruzie hebben gehad, ga ik bij het graf zitten. Een potje grienen zonder geouwehoer aan mijn kop, dat lucht op.''

Nol: ,,Dat ziet er natuurlijk hartstikke gek uit, twee van die malloten huilend naast een steen.''

Piet: ,,We zijn een beetje gek, maar ons hart zit op de juiste plek.''

Nol: ,,Iets repareren voor een oude dame, een lekke band plakken: mensen weten bij wie ze moeten zijn. Pietje helpt wel even.''

Piet: ,,Geld hoef ik niet, geef mij maar een kratje bier.''

Volledig scherm Piet de Wit (62), medewerker plantsoenendienst. Foto Jan Stads / Pix4Profs © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Spullen gooi je niet zomaar weg

Piet: ,,Bij ons thuis is het een zooitje, maar het graf van pa en ma houden we keurig bij. Uit dankbaarheid. We hebben een fijne jeugd gehad.''

Nol: ,,We wonen samen in ons ouderlijk huis. Pa is 21 jaar geleden overleden, ma twee jaar later. Na hun dood hebben we niks veranderd. Ik zou wel een keer een grote schoonmaak willen houden. Maar ik weet bij god niet waar te beginnen.''

Piet: ,,Waarom zouden we de meubels wegdoen? Ze zijn goed en maken deel uit van ons verleden. De kasten hebben we ook nooit uitgemest.''

Nol: ,,Laatst hebben we 's nachts met een potje bier een la opengetrokken om te kijken wat er allemaal in lag. Toen ik het flesje parfum van mijn moeder en de oude radiootjes van mijn vader zag, werd ik emotioneel. Dat zijn dierbare spullen, daar kunnen we geen afstand van doen.''