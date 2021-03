Broer en zus voortaan samen naar De Ruif: basisschool is voortaan kindcentrum

RAAMSDONKSVEER - Samen fruit eten, knutselen en spelen. Xiliyano gaat naar de kleuterklas; zijn zusje Cylvaira naar de peuterspeelzaal. Omdat De Ruif in Raamsdonskveer meer biedt dan basisonderwijs, zitten ze tóch in hetzelfde gebouw. Maandag mochten de twee een bord met daarop het nieuwe logo van De Ruif als kindcentrum onthullen.

De Ruif gaat van basisschool nu officieel verder als kindcentrum. Een plek waar onderwijs, peuterspeelzaal en voor- tussen en naschoolse opvang samenkomen. Eén doorgaande lijn voor kinderen tot 13 jaar oud.

,,Dit houdt in dat je het wiel niet opnieuw uit hoeft te vinden. De knip tussen peuters en kleuters is weg, waardoor een kind niet helemaal op een nieuwe school hoeft te starten. We kennen de kinderen en hun ontwikkeling al en daar sluiten we op aan”, zegt Leontine Ouwerling van Trema Kinderopvang. En voordelen zijn er niet alleen voor de kinderen en hun ouders: ook intern wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Eerste maar niet de laatste

In de ontwikkeling naar het kindcentrum zijn Trema en Stichting Uniek samen opgetrokken. Om die samenwerking verder te bekrachtigen, zetten vertegenwoordigers van beide organisaties in het bijzijn van de kinderen ook hun handtekening. ,,Sinds een jaar is onze samenwerking steeds intensiever geworden. Hetzelfde pedagogische klimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”, zegt bestuurder Peter Hendrix van Stichting Uniek.

Quote Mocht je nou eens ruzie hebben met de juffrouw, dan kun je daar na school altijd nog even over napraten Lotte

Kindcentra zijn de toekomst; ook in de gemeente Geertruidenberg. ,,Dit is wel de eerste school in de gemeente die qua naam is aangepast. Maar het zal niet de laatste zijn.”

Multifunctionele chillruimte

Sinds 2018 huist Trema in De Ruif en krijgt het kindcentrum steeds meer vorm. Zo zit het peuterlokaal naast die van de kleuters. ,,Ik kan zwaaien als ik mijn zusje zie”, zegt Xiliyano. ,,Of samen fruit eten. Dat vind ik leuk.” Thema’s en activiteiten worden ook op elkaar afgestemd.

Het creëren van een multifunctionele chillruimte in de school staat nog op de planning. Als het zo ver is, zal Lotte uit groep 6 daar ongetwijfeld gaan chillen wanneer ze bij de BSO is. Ook zij is blij dat alles onder een dak zit: ,,Mocht je nou eens ruzie hebben met de juffrouw, dan kun je daar na school altijd nog even over napraten.”