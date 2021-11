Broer (15) en zus (18) uit Gilze aangehouden voor bezitten ‘zeer gevaarlijk vuurwerk’

COLUMN De Roosendaal­se verveelrel­len: vermaak ons, anders slopen we de boel?

Zelden kwam een voorspelling zo snel uit als die van burgemeester Han van Midden van Roosendaal. Zaterdag zei hij in BN DeStem dat een vuurwerkverbod weer tot rellen in zijn stad kon leiden. Zondag was het al raak. ME op straat, geknal overal, school in de fik.

24 november