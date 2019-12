Broederhuis Glorieux blijft raad Dongen bezighouden

DONGEN - De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in broederhuis Glorieux beheerste donderdag het eerste deel van de laatste raadsvergadering van dit jaar in Dongen. Iedereen was het er wel over eens dat er een permanente invulling moet komen voor het gebouw. Scheidend wethouder Maarten Pieters hield de raad voor dat ze al vijf jaar te weinig aandacht hadden gehad voor dit onderwerp.

Een vertegenwoordiger van de omwonenden van het voormalige broederhuis beet het spits af. Hij liet de raad in heldere bewoordingen weten dat de buurt zich al heel lang niet gehoord voelt. Na tien jaar is er nog steeds geen zicht op een permanente invulling van het gebouw, betoogde hij. Een plan dat de buurtbewoners in 2014 presenteerden, is direct van tafel geschoven door de toenmalige wethouders Piet Panis en Bea van Beers. Ze hadden het vertrouwen in de politiek en de gemeente verloren.

Ontbrak aan draagvlak

Marieke Schouten (D66) was gebleken dat het ontbrak aan draagvlak voor de invulling van het broederhuis met arbeidsmigranten. Ze voegde eraan toe: ,,Ik heb niet de illusie dat het draagvlak er zal komen. Dit participatieproces is mislukt. Ik hoop dat de nieuwe wethouder er samen met de omwonenden aan zal gaan werken."

Angela Horsten (VVD) erkende dat de communicatie met de buurtbewoners onhandig verlopen was. ,,Ze willen nu rust, regelmaat en stabiliteit. Het is goed om na een aantal maanden te gaan evalueren. Als het gaat om een grote groep migranten is het beter om hen aan de rand van het dorp te huisvesten. Dat kan niet volgens het huidige beleid."

Krakkemikkig dossier

Namens de Ouderenpartij sprak Jan Kennekens van een krakkemikkig dossier dat slecht onderbouwd was. ,,Voor een permanente invulling willen we een nieuwe visie op totale gebied, met huisvesting voor zowel jongeren als ouderen."

In antwoord op deze geluiden hield wethouder Pieters zowel de raad een spiegel voor. ,,De buurtbewoners zeggen dat de raad hen niet gehoord heeft. Ik merk dat nu ook weer. Er is te weinig aandacht aan geschonken. Maar de grondwet waar ik op gezworen heb, zegt dat de overheid verplicht is te zorgen voor huisvesting, voor iedereen. Mensen die denken dat er snel een permanente invulling komt, hebben boter op hun hoofd."

Op korte termijn actie