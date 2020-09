Broccoli leek een goudmijn voor Peter en Martijn. Maar dat bleek een illusie

RAAMSDONK - We hebben goud in handen. Dat dachten Peter en Martijn Verschuren 25 jaar geleden na hun eerste broccolioogst. Dat bleek een illusie. ,,De prijs van toen is de prijs van nu, terwijl de kosten flink zijn toegenomen.”

Het perceeltje was zo’n duizend vierkante meter groot. Tel daarbij op dat de helft van de tienduizend broccoliplantjes sneefde, dan zou je denken dat de droom van Peter en Martijn Verschuren om met het neefje van de bloemkool een toekomst op te bouwen al na één oogst uit elkaar was gespat.

Niets bleek minder waar. Toen alle planten op de veiling waren verkocht, bleef er onderaan de streep zesduizend gulden over om te verdelen. Broccoli, zo ontdekten de broers in 1995, is een niche product, waar de consument heel graag diep in de portemonnee wilde tasten.

Prei, Chinese kool en frambozen

Een kwart eeuw later vormt de van oorsprong mediterrane groente nog altijd hun belangrijkste middel van bestaan. Ze oogsten met hun bedrijf, dat vlak aan de A59 ligt, jaarlijks zo’n zeshonderd ton. Door de jaren heen hebben ze andere groentes uitgeprobeerd. ,,Eerst met prei, die kon je ook in de winter oogsten”, zegt Peter (48), ,,maar op de akker stierf je van de kou. Daarna Chinese kool, frambozen. Het werd geen succes.”

Nu is ingestoken op asperges. ,,Niet hier in de polder, de grond is er niet geschikt voor”, zegt Martijn (43). ,,We huren percelen bij het Halve Zolenpad. Ja, er zit perspectief in.” Het witte goud brengt niet alleen geld in het laadje, het werkplezier is veel groter. Peter: ,,We verkopen direct aan huis. Dus heb je contact met je klanten. Die schouderklopjes doen je goed als je hoort hoeveel ze ervan genieten.” Vandaar dat ze in een schuur een pop-up restaurant zijn begonnen, uitgebaat door Timmy’s Eethuis.

De duim omhoog voor hun broccoli, die ze verkopen aan de tussenhandel of direct aan de grote retailers, dat gebeurt nooit. Martijn: ,,Je wordt alleen gebeld als er gedoe is.” Vervelend, maar als de prijs voor hun broccoli goed is, is dat al snel vergeten. Peter: ,,Was dat maar waar. Wat we 25 jaar geleden kregen, is niet veranderd. Terwijl de kosten enorm zijn toegenomen.”

Broccoli uit het buitenland

Het aantal broccolitelers neemt daardoor steeds meer af. Ooit waren er tweehonderd, nu zijn er dat zo’n 25. Volgens de broers heeft dat alles te maken met het beleid dat de grote supermarkten hanteren. ,,Ze willen de beste kwaliteit. Is te billijken, maar retailers willen er niet echt voor betalen. En ze stellen meer eisen. Die hebben nauwelijks iets met het product vandoen hebben, maar zijn ingegeven door maatschappelijke doelen”, vindt Peter. ,,Ooit zal de wal het schip keren. Dan moeten de supermarkten de broccoli uit het buitenland halen.”

Lege schappen, geen broccoli: incidenteel gebeurt het al. Martijn: ,,Deze zomer was extreem heet, misvormde de broccoli. Heeft een invloed op de smaak, maar het wordt niet geaccepteerd. Door klimaatverandering gaan we dit meer zien, dus geen aanvoer van broccoli. Of ze moeten de normen bijstellen.”

Broccoli telen is arbeidsintensief. Daartoe huren ze veelal mensen uit het Oostblok in. Martijn: ,,Dat wordt lastiger, dus hebben we besloten om meer in te zetten op robotisering.” Tegelijkertijd denken ze na om hun verdienmodel. Peter: ,,Waar kun je makkelijker aan verdienen? Op die vraag zoeken we een antwoord.” Deels weten ze het al: de asperges, die nu nog maar één hectare beslaan, krijgen meer ruimte.