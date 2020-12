Brievenbusklep kapot en de tochtstrip ligt aan het einde van de gang: ‘Wat is er gebeurd!?’

Björn Koreman uit Geertrui­den­berg walst in Wenen naar marathonli­miet: ‘Of het voldoende zal zijn, weet ik eind mei pas’

14 december Driemaal werd scheepsrecht voor atleet Björn Koreman (29) uit Geertruidenberg. Twee marathons gingen niet door, maar in Wenen liep hij 2.11.07. Genoeg voor de winst én de olympische limiet, al is een startplek in Tokio nog geen zekerheidje.