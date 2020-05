Brief blijft 'hangen': Achter de Hoeven wil besluit woningbouw terugdraaien

Buitenba­den Geertrui­den­berg gaan open, maar: 'We gaan zwemmen in blokken’

26 mei GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Of je nu baantjes wilt trekken of lekker vrij wilt spartelen, wie vanaf 2 juni in de vernieuwde buitenbaden van Geertruidenberg en Raamsdonksveer wil zwemmen, moet reserveren. ,,We gaan zwemmen in blokken”, zegt manager Arie Eijkelenboom. ,,Tachtig of honderd man in het water, dan heb je het wel gehad".