Brief aan 27 jaar vermiste vader uit Oosterhout: ‘Leef je nog, pa? En waar ben je dan?’

VIDEO Ontmante­ling drugslab Den Dungen in volle gang, ‘geen klein lab’ volgens politie

26 oktober DEN DUNGEN - Het drugslab dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd ontdekt in Outlet Tuincentrum Den Dungen aan de Spekstraat in Den Dungen, wordt zaterdag ontmanteld. De ontmanteling en de afvoer van materialen gebeurt door de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ter plaatse).