Breuk tussen initiatiefnemers nieuwe politieke partij Oosterhout: ‘Jan is meer van het gestrekte been’

Onderwijs in de regio gevangen tussen blijdschap om open scholen en zorg om gezondheid leerkrach­ten

BREDA - Het onderwijs in de regio is blij dat de scholen niet dicht hoeven door de vrijdag aangekondigde coronamaatregelen. Wel is er een dubbel gevoel. Dat lessen doorgaan is erg belangrijk, anderzijds is er het besmettingsgevaar voor leerkrachten en ander personeel. ,,Een wankel evenwicht.”

27 november